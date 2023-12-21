CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı

CHP, 2024 yerel seçimleri için 35 seçim bölgesinden il ve ilçe belediye 126 başkan adayını duyurdu.
CHP, önceki hafta 227 il ve ilçede belediye başkan adaylarını duyurmuştu. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş olmuştu.
Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yeniden toplanan CHP Parti Meclisi’nde (PM), 2024 yerel seçimleri için 35 seçim bölgesinden 126 il ve ilçe için belediye başkan adayları açıklandı.
Önemli bazı illerin adayları şöyle:
Konya: İsmail Sonkaya
Manisa: Ferdi Zeyrek
Samsun: Cevat Öncü
Çanakkale: Muharrem Erkek
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Bartın: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya: Turgay Sevindi
Ardahan: Faruk Demir
Kütahya: Eyüp Kahveci
Listenin tamamı şöyle: