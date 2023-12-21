Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP 126 belediye başkan adayını daha açıkladı

CHP, 2024 yerel seçimleri için 35 seçim bölgesinden il ve ilçe belediye 126 başkan adayını duyurdu.

Fotoğraf: Diken.

CHP, önceki hafta 227 il ve ilçede belediye başkan adaylarını duyurmuştu. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş olmuştu.


Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yeniden toplanan CHP Parti Meclisi’nde (PM), 2024 yerel seçimleri için 35 seçim bölgesinden 126 il ve ilçe için belediye başkan adayları açıklandı. 

Önemli bazı illerin adayları şöyle:

Konya: İsmail Sonkaya

Manisa: Ferdi Zeyrek

Samsun: Cevat Öncü

Çanakkale: Muharrem Erkek

Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Bartın: Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya: Turgay Sevindi

Ardahan: Faruk Demir

Kütahya: Eyüp Kahveci

Listenin tamamı şöyle:

CHP 227 adayını duyurdu

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