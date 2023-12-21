İYİ Parti Ankara milletvekili istifa etti: Mansur Yavaş’ı destekleyeceğim

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, yerel seçimlerde Mansur Yavaş’ı destekleyeceğini söyleyerek partisinden istifa etti.

Arslan ayrıca CHP’yle ‘işbirliği’ görüşmelerini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in onayıyla yaptığını belirterek “Benim özel gayretlerimin ‘partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek’ şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir” dedi.

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Ön seçimde birinci olarak milletvekili seçilen Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın özel kalem müdürlüğünü yapmıştı.

Ankara’da CHP’yle ‘işbirliği’ yapılmadan aday çıkarılmasına karşı olduğunu belirten Arslan şöyle devam etti: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Zira Ankara, 25 yıl boyunca kötü yönetilmiştir. Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye’nin ve Türk dünyasının göz bebeği başkentimiz son beş yılda şeffaf, tarafsız, insan ve çevre odaklı hizmete kavuşmuştur.”

Arslan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Partimizin yetkili organları ve genel başkanım sayın Akşener’in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara’da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara’nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim.

* Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede sayın Akşener’in, “CHP’den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey’e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…” söylemesi üzerine, kendilerine “Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?” diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim.

* Sayın Genel Başkanımızın Uşak’ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin ‘partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek’ şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve sayın genel başkanımız tarafından da bilinmektedir.

* Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkanım Sayın Akşener “Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara’daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz” demiştir. Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum.

* Ankara’yı tarihimize yaraşır kimliğine yeniden kavuşturan çalışmalarını liyakat, adalet ve ciddiyetle yapan Sayın Mansur Yavaş, Ankaralıların yanı sıra necip milletimizin de takdirini kazanmış, gönlünde taht kurmuştur. İnsanlarımızla her zaman iç içe olan, mütevazı kişiliği ile takdir ve tasvip edilen Mansur Yavaş’ın siyasi duruşu ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin beş yıllık süreçte olumlu yönde değişen çehresi dikkate alınmalıdır. Rantın yerine üretimi ikame eden, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım kültürünü hizmetlerine yansıtan Mansur Yavaş belediyeciliğinin kurumsallaşmasına destek verilmelidir.