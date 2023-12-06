İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener ve Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu.

Yanıkömeroğlu, istifa haberini X (eski adıyla Twitter) hesabından duyurdu.

Yanıkömeroğlu, istifa gerekçesini şöyle açıkladı:

“Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.”

Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım.

Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim .

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam… — Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (@asyanikomeroglu) December 6, 2023

Parti istifalarla sarsılıyor

İlk olarak İYİ Parti’nin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu partiden istifa etmişti.

Partide daha sonra da eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem ayrılmıştı.

Ayrıca Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız istifalarını açıklamıştı.