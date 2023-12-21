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Yaramazlara biraz batar!

THY, 11 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Antalya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.

Fotpğraf: AA

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Bugün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur” dendi.


Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye “https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu” linkinden ulaşılıyor.

AA’nın aktardığına göre meteorolojik koşullar doğrultusunda gün içerisinde sefer iptallerinde değişiklikler yapılabilir.

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