THY, 11 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Antalya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “Bugün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur” dendi.
Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye “https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu” linkinden ulaşılıyor.
AA’nın aktardığına göre meteorolojik koşullar doğrultusunda gün içerisinde sefer iptallerinde değişiklikler yapılabilir.