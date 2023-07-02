Akşam Postası / 2 Temmuz 2023

Bakan Özhaseki: Depremzedelere ilk konut teslimatı ekim-aralık gibi başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere ilk konut teslimatı için “Ekim, kasım, aralık gibi yapılacak” dedi.

Musk, ‘iyiliğimizi düşündüğü için’ Twitter’ı sınırlamış

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformununun bağımlılık yaptığını, ‘dünyaya bir iyilik yapmak için’ sınırlandığını savundu.

‘Fransa’daki olayların Türkiye’ye sıçrayacağını’ yazanlara soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Fransa’daki olayların Türkiye’deki sığınmacılar açısında da yaşanabileceğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kanarya Adaları’na giden sığınmacı botu battı: 51 ölü

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya’nın Kanarya Adaları’na doğru giden sığınmacıları taşıyan bir bot battı. Bottaki 51 kişinin öldüğü, kurtarılan dört kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Bayram tatilinde 17 bin 774 trafik kazası oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.