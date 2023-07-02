Kanarya Adaları’na giden sığınmacı botu battı: 51 ölü

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya’nın Kanarya Adaları’na doğru giden sığınmacıları taşıyan bir bot battı. Bottaki 51 kişinin öldüğü, kurtarılan dört kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinden Helena Maleno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kanarya Adaları’na doğru giderken batan bir bot 51 düzensiz göçmenin hayatına mal oldu” denildi.

Maleno, botun Fas’ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11’inin kadın, üçünün çocuk olduğunu belirtti.

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ölen 51 sığınmacıdan dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve AB’nin göçmen konusunda bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı.

Kanarya Adaları’nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran’da da göçmenlerin taşıyan tekne batmış, 39 sığınmacı hayatını kaybetmişti.

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında yine sığınmacıları taşıyan tekne Mora Yarımadası’nda Navarin Kalesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuş ve en az 82 kişi hayatını kaybetmişti.