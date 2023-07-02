‘Fransa’daki olayların Türkiye’ye sıçrayacağını’ yazanlara soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Fransa’daki olayların Türkiye’deki sığınmacılar açısında da yaşanabileceğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa’daki olaylar sürüyor. (AA)

Fransa’da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestoların beşinci gecesinde ülke genelinde 121 kişi gözaltına alınmıştı. Eylemlerse sürüyor.

İstanbul başsavcılığı, son günlerde Fransa’da meydana gelen olaylarla ilgili, benzer olayların Türkiye’de yaşayan sığınmacılar açısından da olabileceği yönünde paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekesiyse, bu paylaşımların ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içermesi.’

Sosyal medya hesaplarının, suç ve suç unsuru bulunan paylaşım, açıklama ve yayın yapan şüphelilerin tespiti için emniyete yazı gönderildi.