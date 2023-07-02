Fransa’da protestoların beşinci gecesinde 121 kişi gözaltına alındı

Fransa’da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylı protestoların beşinci gecesinde ülkede 45’i başkent Paris’te olmak üzere 121 kişi gözaltına alındı.

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Protestoların yoğunlaştığı kentlerde konuşlanan zırhlı araçlar ve özel ekiplere karşın sık sık şiddet olaylarına sahne olan protestolar beşinci gecesine girdi.

Polis kaynakları, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle ülkede 45’i Paris’te 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan dünkü gösterilerin dördüncü gecesinde şiddet olaylarıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 200 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca kolluk kuvvetlerinin Paris’in turistik caddesi Şanzelize’yi tahliye etmesine rağmen protestocular birçok noktadan caddeye girmeye çalıştı.

“Nael için adalet” sloganları atan göstericilere polis müdahale etti.

Şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran’da Nanterre’de, içinde üç kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.