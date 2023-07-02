Bakan Özhaseki: Depremzedelere ilk konut teslimatı ekim-aralık gibi başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere ilk konut teslimatı için “Ekim, kasım, aralık gibi yapılacak” dedi.

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6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Özhaseki’nin başkanlığında, bakanlık binasında düzenlenen Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’na, bakan yardımcıları, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.

AA’nın haberine göre Özhaseki, “Deprem bölgelerindeki illerimizde 872 bin 59 bağımsız birim yıkılmış vaziyette, 311 bin bina ediyor” bilgisini verdi.

Devlet olarak 680 bin konut yapmalarını gerektiğini belirten Özhaseki, “170 binden fazla da depo, iş yeri gibi yerler yapmamız icap ediyor. Karşımıza çıkan toplam sayı 850 bin civarında. Böyle bir hasar var karşımızda ama inşallah bunların altından kalkacağız. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların belki teslimatları ekim, kasım, aralık gibi yapılacak” diye konuştu.

Sıfır tolerans vurgusu

Özhaseki, 1999’da meydana gelen depremin ardından çıkarılan yönetmeliklere uygun yapılan binalarda hasarın yok denecek kadar az olduğuna dikkati çekerek, şunları dedi:

“Yönetmeliklerdeki standartlara uygun şekilde, zemin etüdüne dikkat edilmiş, statik çözümlemeleri yapılmış, mimarlık mühendislik bilgileri doğrultusunda taviz verilmemiş ve yapım hatası olmamışsa neredeyse hiçbir şey olmadı. Bu söylediklerimin tersine davranılmışsa karşımıza felaketler çıktı. Bu yeni durumdan da bir ders çıkarmamız icap ediyor. 1999’da bir ders çıkarıldı ve yönetmelikler buna uygun şekilde değiştirildi. Bundan sonra belki yeni birtakım tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor.”