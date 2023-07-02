Muhtarlık eski köye yeni ‘adet’ getirdi: Kadın-erkeklerin birlikte eğlenmesi ‘yasak’

Bursa Büyükorhan’a bağlı Karaağız mahallesi muhtarlığı, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini ‘dinen uygun değil’ gerekçesiyle ‘yasakladı.’

Fotoğraf: AA

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini yasaklayan karara imza attı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet’e konuşan Karaağız Mahallesi muhtarı Arif Yılmaz, karara dair şunları dedi: “Düğünlerde ve kınalarda yabancı yerlerden gelen insanlar olduğu için kadınlar rahatsız oluyor. Buna engel olabilmek için köy heyetiyle birlikte böyle bir karar aldık. Düğünlerde yalnızca kadınların eğlenmesi için iki saatlik bir süre ayrılacak” dedi.

Dilekçede yer alan “Dinen uygun değildir” kısmına ilişkin de konuşan Yılmaz, “Ben dinen eşimin ve kızımın yabancı erkeklerle aynı yerde oyun oynamasını uygun görmüyorum. Kadınların rahatsız olduğu birçok olay yaşadık. Bu nedenle böyle bir karar aldık” dedi.