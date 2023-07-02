Diken

Yaramazlara biraz batar!

Musk, ‘iyiliğimizi düşündüğü için’ Twitter’ı sınırlamış

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformununun bağımlılık yaptığını, ‘dünyaya bir iyilik yapmak için’ sınırlandığını savundu.

Elon Musk. (Reuters-Arşiv)

Musk, mavi tiki olmayan hesapların ‘geçici bir süre’ için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu.


Musk’un bu uygulaması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Şu saatlerde Twitter’da herhangi bir sınırlama görülmüyor. Konu hakkında Twitter’dan açıklama yapan Musk, kullanıcıların ‘sosyal medya bağımlısı’ olduğunu ve bu sınırlamayla ‘dünyaya bir iyilik yaptığını’ savundu.

Musk’ın Twitter’dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: “Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum.”

Musk’ın diğer mesajıysa şöyle: “Derin bir transtan uyan, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş.”

Elon Musk duyurdu: Twitter’da ‘geçici kısıtlamalar’

SON HABERLER

Orada bir demokrasi var uzakta, gitmesek de görmesek de…

MURAT SEVİNÇ Yedinci eleştiri yazısı Bir önceki yazının dipnotunda Merdan Yanardağ konusunu ayrıca yazacağımı söylemiştim. Yanardağ’ın tutuklanmasına biraz daha geniş bir çerçeveden bakmayı öneriyorum çünkü yüz yüze kaldığı muamele, iktidarıyla muhalefetiyle demokrasi ve hukuk düşüncesinin Türkiye’deki halini gösteren dört başı mamur bir örnek niteliğinde. Başlarken, insan hakları söz konusu olduğunda her şeyin, ‘turnusol’ işlevi gören […]

Atardamar tıkanıklığı, ‘vitrin hastalığı’ yapabiliyor

Yolda yürürken birden göğüs veya bacak ağrısı hissetme, durma ve birkaç dakika dinlenme ihtiyacı, ‘vitrin hastalığı’nın belirtisi olabilir. Ağrıyı çekenlerin, genellikle vitrinlere bakıyor gibi yaparak geçmesini beklemesi nedeniyle bu isim verilse de aslında sebebi atardamar hastalığı.