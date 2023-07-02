Musk, ‘iyiliğimizi düşündüğü için’ Twitter’ı sınırlamış

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformununun bağımlılık yaptığını, ‘dünyaya bir iyilik yapmak için’ sınırlandığını savundu.

Elon Musk. (Reuters-Arşiv)

Musk, mavi tiki olmayan hesapların ‘geçici bir süre’ için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu.

Musk’un bu uygulaması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Şu saatlerde Twitter’da herhangi bir sınırlama görülmüyor. Konu hakkında Twitter’dan açıklama yapan Musk, kullanıcıların ‘sosyal medya bağımlısı’ olduğunu ve bu sınırlamayla ‘dünyaya bir iyilik yaptığını’ savundu.

Musk’ın Twitter’dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: “Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum.”

Musk’ın diğer mesajıysa şöyle: “Derin bir transtan uyan, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş.”

The reason I set a “View Limit” is because we are all Twitter addicts and need to go outside.



I’m doing a good deed for the world here.



Also, that’s another view you just used. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 1, 2023