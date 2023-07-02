İsveç Kuran’ın yakılmasını kınadı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, cami önünde Kuran’ın yakılmasını ‘İslamofobik’ olarak nitelendirerek kınadı.

İsveç polisi, 28 Haziran’da Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin vermiş ve bunun ardından bir kişi Kuran yakmıştı.

İsveç’in NATO’ya girmeye yakın olduğu bir süreçte gelen bu eylem gerilimi tırmandırmış ve Türkiye eylemi lanetlemişti.

Tepkilerin gelmeye devam ettiği eylemi ABD de ‘saygısız ve incitici’ olarak nitelemişti.

Euronews Türkçe’nin haberine göre İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, “İsveç hükümeti, İsveç’teki gösterilerde bireyler tarafından yapılan İslamofobik eylemlerin Müslümanları rencide edebileceğinin tamamen farkında. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kuran’ın ya da başka herhangi bir kutsal metnin yakılmasının saldırgan ve saygısız bir eylem ve açık bir provokasyon olduğunun belirtildiği açıklamada, “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç’te ya da Avrupa’da yeri yoktur” dendi.

Bakanlık aynı zamanda İsveç’in ‘anayasal olarak korunan toplanma, ifade ve gösteri özgürlüğü hakkına’ sahip olduğunu da sözlerine ekledi.