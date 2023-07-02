Tanju Özcan rest çekti: Beni çevrendeki koltuk sevdalılarıyla karıştırma

Parti yönetiminin değişimi talebiyle Ankara’ya yürümeye hazırlanan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Hala birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yola baş koydum. Vallahi de billahi de dönmeyeceğim” dedi.

Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle diyaloğu sonrasında ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a bir yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

Cezası biten Bolu belediye başkanı önceki günlerde de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Özcan 10 Temmuz’da savunmasını verecek.

Bir hafta önce ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya yürüyeceğini açıklayan Özcan, yarın 13.30’da Bolu Anıtpark’tan başlatacağı eylemine dair basın açıklaması düzenledi.

Bu süre zarfında bir şeylerin değişmesini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gerçekleri görmesini beklediğini’ belirten Özcan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Genel Başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varır mı diye bekledim ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Kongreler takvimi başlamış. Görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor; Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi yeni kurultayda “Nasıl seçiliriz”in derdine düşmüşler.

*Hala birilerini aratıp, birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Onlara söyledim, tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum. Vallahi de billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bu yürüyüşten ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz.

*Sayın genel başkana tekrar sesleniyorum. Ben bu yürüyüşten, bu tür siyasi rüşvet teklifleriyle vazgeçmem. Çünkü ben ikbalimi, geleceğimi yakmaya hazırım. Yeter ki bu parti düzene girsin, rayına otursun diye. O yüzden bu tür tekliflere kapım kapalı. Baştan onu bilsin. Beni çevresindeki koltuk sevdalılarıyla karıştırmasın. Sayın Genel Başkan, yarın itibarıyla “Görevimden istifa ediyorum, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum, tüzüğü demokratik hale getirmek için arkadaşlarım çalışma yaptılar. Bunu kamuoyuyla paylaşıyorum ve kurultayda aday olmayacağım” dediği takdirde ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar. İnceldiği yerden de kopar.