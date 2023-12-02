DenizBank’tan ‘kamera kaydı’ açıklaması

DenizBank ‘skandal dolandırıcılık’ davasına dair paylaşılan kamera kayıtlarına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan asgari ücret tartışmalarına noktayı koydu: Bir kez verilecek zamla bu iş biter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan asgari ücret artışının bir kez yapılacağını söyledi.

İBB sahilde bir kaçak yapıyı daha yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Üsküdar sahilinde SİT alanı içinde kalan bir kaçak yapıyı daha yıktı.

Erdoğan’dan ‘skandal dolandırıcılık’ davası hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yüksek karlı gizli fon’ vaadiyle dolandırıcılık davasına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan “Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyorsa cezasını çeker” dedi.

Türkiye 11 ayda 100 milyar dolar açık verdi

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı 100 milyar doları buldu.

İsrail: Hamas’la müzakereler çıkmaza girdi

İsrail, Hamas’la Katar’daki dolaylı müzakerelerin ‘çıkmaza girmesi’ nedeniyle istihbarat başkanının ülkeye çağrıldığını duyurdu.

Bakanlıktan konutlardaki ‘fahiş fiyat’ artışına tedbir

Ticaret Bakanlığı konutlardaki fahiş fiyat artışını önlemek için aynı konuta farklı fiyat girenlere para cezası uygulayacak.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya soruşturma

İstanbul Başsavcılığı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattı.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Birçok feribot seferi iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.