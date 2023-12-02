Türkiye’nin EURO 2024’te kimlerle mücadele edeceği belirlendi.
Grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda yapıldı.
A Milliler F Grubu’nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya’yla eşleşti.
Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)
F Grubu: Türkiye, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya
Şampiyon 14 Temmuz’da belli olacak
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. EURO 2024’te 4’erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
Şampiyonanın açılış maçı Münih’teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Grup maçlarının 26 Haziran’da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran’da başlayacak.
Turnuvada 5 Temmuz’da çeyrek final ve 9 Temmuz’da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024’ün şampiyonu 14 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçıyla belli olacak.