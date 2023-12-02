Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Almanya’da düzenlenecek Euro 2024’te dağıtılacak para ödüllerini açıkladı.

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UEFA, önümüzdeki yaz Almanya’da düzenlenecek olan Euro 2024 şampiyonasında dağıtılacak para ödüllerine ilişkin bilgi verdi.

DW Türkçe’nin haberine göre UEFA, şampiyonaya katılacak 24 ülkeye toplamda 331 milyon avro ödeme yapacağını duyurdu. UEFA böylece Euro 2024 için pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Euro 2020 ile aynı bütçeyi ayırmış oldu. Açıklanan meblağ, 2022’de düzenlenen kadınlar Avrupa şampiyonası bütçesininse 20 katından fazlasına tekabül ediyor.

Kupa sahibine en az 28,25 milyon avro

Euro 2024 şampiyonu olacak ülkenin futbol federasyonunun kazanabileceği azami para ödülü 28,25 milyon avro. Bir başka deyişle, gruplarda oynayacağı üç maçı da kazanarak kupaya uzanan bir ülkenin kasasına girecek meblağ bu olacak.

Tek başına final maçının para ödülüyse 8 milyon avro.

Her ülkeye en az 9,25 milyon avro

Turnuvaya katılan her ülkeye 9,25 milyon avro ödenecek. Son 16 turuna kalanlar 1,5 milyon avro daha alacak. Çeyrek finale ulaşanlar 2,5 milyon avro, yarı finalistler 4 milyon avro, finalistlerse 5 milyon avro daha kazanacak.

Grup aşamasında her galibiyete 1 milyon avro, her beraberliğeyse 500 bin avro ödenecek.

UEFA, bu turnuva için milli takıma oyuncu gönderen kulüpler yapılacak ödeme için de 240 milyon avro bütçe ayırdı. Kulüplere oyuncu başına günlük ödeme yapılacak.

UEFA’nın Euro 2024’ten sağlayacağı yayın ve reklam gelirinin yaklaşık 2,4 milyar avro olması bekleniyor.

Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran’da Münih’te oynanacak açılış maçıyla başlayacak.