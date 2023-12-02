AYTUĞ ÖZÇOLAK

63 yıl boyunca Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu şubesi olan tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı müzeye dönüştürülerek 29 Ekim 2023’te açıldı.

İnşası 1907’ye dayanan bina 1953 – 2016 yılları arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet verdi. Tarihi binanın Resim Heykel Müzesi’ne dönüşümünün mimarları Ertuğ Uçar ve Mehmet Kütükçüoğlu.

Müzenin dördüncü ve beşinci katındaki kalıcı sergide Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserler bulunuyor. Sergi rotasının da başlangıcı olan beşinci katta 19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başı Türk resim sanatının öncüleri, 1914 Kuşağı ressamları ve Cumhuriyet’in ilk dönem sanatçılarının eserleri yer alıyor. Dördüncü kattaysa 20’nci yüzyılın ortalarından günümüze uzanan bir seçki var.

İkinci ve üçüncü katlardaki süreli sergideyse Prof. Dr. Gül İrepoğlu küratörlüğünde, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerden geniş kapsamlı bir seçki var.

Müze salı-pazar günleri arası 10.00 – 18.30 saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Giriş yıl sonuna kadar ücretsiz.