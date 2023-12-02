Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı 100 milyar doları buldu.

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Ticaret Bakanlığı’nın kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 yükselerek 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 1,1 düşüşle 51 milyar 942 milyon dolar olmuştu. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 32,6 azalışla 5 milyar 919 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 8,2 puan artarak yüzde 79,5, enerji verileri hariç tutulduğunda 0,7 puan yükselişle yüzde 90,7, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5,5 puan azalışla yüzde 95,2 olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70

Ocak-kasım dönemindeyse geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,7 artışla 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artışla 332 milyar 752 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,6 artışla 565 milyar 667 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde 99 milyar 836 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 70 olarak hesaplandı.