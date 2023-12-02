DenizBank ‘skandal dolandırıcılık’ davasına dair paylaşılan kamera kayıtlarına ilişkin açıklama yaptı.

Fotoğraf: AA

Bir şube müdürünün tutuklanmasıyla patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ davası gündemdeki yerini koruyor. Dün paylaşılan bir kamera görüntüsüyle, dolandırıcılıkta bankanın da payının olduğu iddia edildi.

İddiayı paylaştığı yazılı açıklamayla yalanlayan DenizBank, söz konusu görüntünün teftiş kurullarınca hazırlanıp İstanbul Başsavcılığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) iletildiğini belirtti.

Delil amaçlı bu kamera kayıtlarının olay örgüsünü bozacak şekilde ekranlara yansıtıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Eğer iddia edildiği gibi banka nezdinde bir fon hesabı olsaydı para nakden çekilip dışarı çıkarılmaz hesaptan hesaba aktarılırdı. İlgili kamera kayıtları, bankamıza yatırılan bir paraya değil, aksine bir hesap sahibinin, hesabından nakit çekme işlemine aittir.

Şikayetçi eski sporcu, hesabındaki tutarları kardeşinin sahibi olduğu şirkete havale etmiş, şirketten para çekme yetkisi olan kardeşi de önceden bankamıza iletilen ve talebi üzerine hazırlanan 2 milyon 490 bin dolar olan bu parayı nakit olarak şubeden çekmiştir. Görüntülerden açıkça anlaşıldığı gibi hesap sahibi, elindeki siyah bir çantayı gişe mahallindeki masanın üzerine koymuş ve çekme talimatı verdiği söz konusu tutar nakit olarak çantaya doldurulmuştur. Bu husus kameralarda açıkça görülmektedir.”

Açıklamanın devamında “Para neden gişeden teslim edilmiyor” şeklinde soruya da şöyle yanıt verildi:

“Açıklamak isteriz ki bu bölüm gişe mahallinin bir parçası olup kameralarla izlenmektedir. Büyük tutarlı para teslimleri, gişelerin güvenlik amaçlı camla korunan ön bölümünün fiziken teslimata müsaade etmemesinden dolayı sektör uygulamalarına paralel olarak bu gişe bölümünün tam arkasında yer alan güvenlik açısından diğer müşterilere kapalı mahalde yapılmaktadır. Kamera kayıtlarındaki işlemlerle ilgili bankamız dahil hiçbir makama bugüne kadar herhangi bir şikayet iletilmemiştir.”