Gazzeli yetkililer: 6 bin 500 Filistinli kayıp

Gazzeli yetkililer, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

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Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda ‘yaklaşık 6 bin 500 kişinin ya enkaz altında kaldığını ya da akıbetlerinin hala bilinmediğini’ söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara dört gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra üç gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli rehine, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, ‘insani ara’nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.