Gazzeli yetkililer: İsrail ateşkesten sonra 178 Filistinliyi öldürdü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin ardından İsrail’in yeniden başlattığı saldırılarda 178 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.
Gazze’de rehine takası ve insani yardıma imkan sağlayacak ateşkes 24 Kasım’da başlamıştı. 28 Kasım’da bitmesi planlanan ateşkes uzatılmış ve bugün sona ermişti.
İsrail bunun üzerine yeniden kenti yoğun bir şekilde bombalamaya başladı.
AA’nın Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan aktardığına göre bu saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 178’e, yaralı sayısıysa 589’a yükseldi.