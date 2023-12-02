Bakanlıktan konutlardaki 'fahiş fiyat' artışına tedbir

Ticaret Bakanlığı konutlardaki fahiş fiyat artışını önlemek için aynı konuta farklı fiyat girenlere para cezası uygulayacak.

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Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, emlak siteleri üzerinden yapılan konut satışlarında aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişi yapılamayacak.

Milliyet‘in haberine göre bakanlığın hedefi emlakta spekülatif fiyat artışlarının önlemek. Yeni düzenlemeye uymayan platformlara para cezası kesilecek.

Bakanlık ayrıca emlak danışmanlarının yetki belgesi başvurusunun yapılmasından önceki beş yıl içinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunları için en az altı ay, diğerlerininse en az bir yıl emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartını kaldıracak.

Emlak işletmecilerine yetki belgesi verilmesinde aranan ‘kasten işlenen bir suçtan beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak’ şartıysa ‘toplam beş yıl hapis cezası alınmamış olması’ olarak değiştirilecek.