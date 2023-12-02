İstanbul Başsavcılığı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattı.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ‘kara para aklamak’ suçlamasıyla tutuklanmasından sonra bu kapsamda başlayan soruşturmalar sürüyor.

Dün Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ndeki 14 sosyal medya fenomenin mal varlıklarına el konduktan sonra şimdi de Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra için harekete geçildi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın, diğer fenomenlerle ilgili başlatılan soruşturmayla birleştirilip birleştirilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan, mal varlıklarıyla ilgili henüz bir çalışma yok.