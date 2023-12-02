İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Üsküdar sahilinde SİT alanı içinde kalan bir kaçak yapıyı daha yıktı.

Fotoğraf: İBB

İBB, Üsküdar meydanı ve yakın çevresi revizyon projesi içinde kalan kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor.

Salacak sahilini işgal eden 11 kaçak kafeden sekizini daha önce yıkan İBB, son olarak bu sabaha karşı Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi 421 ada 40 parselde bulunan kafeyi yıktı.

Bu kafe, birinci derecede doğal SİT alanı olan Salacak ve Şemsipaşa Doğal Sit alanı içindeydi.

Kafe, korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenen Şemsipaşa Camii, su sarnıcı ve Roma döneminden kalma hamam yapısına komşuydu. Tapu kaydında ‘korunması gerekli kültür varlığı’ şerhi var. Bölge Koruma Kurullarından izin alınmadan mevzuata aykırı olarak inşaat yapıldı.

İBB ‘kıyı kanununa aykırı yapılaşmayla ilgili ilçe belediyesinin de yükümlülüklerini yerine getirmediğini’ söyledi: “Kaçak işletmeye göz yumuldu. Kamusallaşması gereken sahil bandında ranta göz yumuldu.”

İBB geri kalan iki kaçak yapının yıkımı için de hukuki mücadeleye devam ettiklerini duyurdu.