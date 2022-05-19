Akşam Postası / 19 Mayıs 2022

Akaryakıt ‘serbest uçuşta’: 10 yılda fiyatlar nasıl değişti?

Akaryakıt fiyatları son bir yılda neredeyse üçe katlanarak ‘serbest uçuş’a geçti.

Bir ihtimal daha var: Atatürk Havalimanı’nda pistler kalabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’yla ilgili acele bir şekilde başlatılan yıkım projesi hakkında “Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız, mevcut yeşil alanları zenginleştireceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu anlattı: Altılı masa tüm ittifak senaryolarını çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masadaki partilerin hangi ittifaklarla seçimlere girilirse daha fazla milletvekili çıkarabileceği üzerine çalıştığını söyledi.

Efe grubu rakılarına da zam!

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efe grubu rakılarının zamlandığını bildirdi.

Bolu belediyesinin ‘Sığınmacılara son çağrı’ afişi toplatıldı; soruşturma başlatıldı

Bolu başsavcılığı, belediyenin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma başlattı.

Erdoğan, ‘ilgili arkadaşlara’ söylemiş: Finlandiya ve İsveç için ‘Hayır’ diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ‘Hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Danıştay, basın kartı yönetmeliğindeki değişikliğin iptalini kaldırdı

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’nde Danıştay 10’uncu Daire’nin verdiği yürütmenin durdurulması kararına karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın itirazını kabul etti.

Araştırma: İlk kez oy kullanacak gençlerin tercihi CHP

Yeni bir araştırmaya göre ilk kez oy kullanacak gençlerin ilk tercihi CHP.

Politikaya karışmak Musk’a bir günde 12 milyar dolara mal oldu

Tesla CEO’su Elon Musk’ın politik paylaşımları, onun bir günde 12 milyar dolar kaybetmesine neden oldu.

‘Luna aşığı’ kripto milyarderi, çöküş sonrası sessizliğini bozdu: Bu bir son değil

Kripto para takipçilerinin yakından tanıdığı milyarder fon yöneticisi Mike Novogratz, büyük destek verdiği, hatta koluna dövmesini işlettiği sabit coinler TerraUSD ve Luna’nın çöküşü sonrası derin bir sessizliğe gömülmüştü. Novogratz, sabit coinler için “Başarısız olan büyük bir fikirdi” diyerek sessizliğini bozdu.

AYM, Canan Karatay’ın ‘men cezası’nı ‘ifade özgürlüğü ihlali’ saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’a verilen ‘meslekten geçici alıkoyma’ kararını ‘ifade özgürlüğü ihlali’ saydı.

Kaderin cilvesi: Putin’in kızıyla ‘Zelenski’nin gizli aşkı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı Katerina, yeni sevgilisinin isminden ötürü gündem oldu. Putin’in müstakbel ‘damadının’ isminin ‘Zelenski’ olduğu ortaya çıktı.