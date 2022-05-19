Akaryakıt ‘serbest uçuşta’: 10 yılda fiyatlar nasıl değişti?

Akaryakıt fiyatları son bir yılda neredeyse üçe katlanarak ‘serbest uçuş’a geçti.

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Diken’in derlemesine göre son 10 yılın mayıs ortalaması baz alındığında benzin yüzde 375, LPG yüzde 347, motorinse yüzde 437 zamlandı.

Benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda Mayıs 2013’te ortalama 4 lira 63 kuruşa satılıyordu.

Benzin 2017’ye kadar 5 liranın altında kalmayı başardı. 2017-2021 arasında 5-7,5 lira arasında seyretti.

Ancak geçen yıl mayısa kadar 7,5 liraya satılan benzin, bu haftaki zamlarla 22 lirayı buldu.

LPG ve motorinde durum farksız

LPG, 2013’ten geçen seneye kadar 4,5 liranın altındaydı. Bir yılda 4 lira 29 kuruştan 11 lira 12 kuruşa yükseldi. Motorinde de durum farksız. Bundan 10 sene önce litresi 4 lira 10 kuruşa satılan motorin bugün 22 lira bandında.

Depo artık beş kat fazlaya doluyor

Türkiye’den geçen yıl en çok satılan ilk üç otomobil Fiat Egea, Toyota Corolla ve Renault Clio oldu.

45 litrelik deposu bulunan 2021 model benzinli Fiat Egea bugün itibariyle 1073 liraya ‘full’enirken, 2013’te yaklaşık 209 lira ödemek gerekiyordu.

50 litre benzin alabilen 2021 model Toyota Corolla, 2013’te 232 liraya, bugün 1193 liraya doluyor.

Aynı yıl banttan inen 39 litre kapasiteli Renault Clio’nun deposunu doldurmak için 2013’te 181, bugünse 930 lira harcamak gerekiyor.