AYM, Canan Karatay’ın ‘men cezası’nı ‘ifade özgürlüğü ihlali’ saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’a verilen ‘meslekten geçici alıkoyma’ kararını ‘ifade özgürlüğü ihlali’ saydı.

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AYM’nin kararında Anayasa’nın 26’ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceği belirtildi.

Karatay’ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığı kaydedildi.

Yüksek mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12’nci İdare Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Karatay, 2014 ve 2015’te konuk olduğu televizyon programlarında hamilelere şeker yükleme testinin bebeklere zarar verdiğini söylemiş, doktorları eleştirmişti.

İstanbul Tabip Odası, disiplin soruşturması başlattığı Karatay’a 15 gün süreyle ‘meslekten geçici alıkoyma’ cezası vermişti.

Türk Tabipleri Birliği’nin kararı onamasının ardından Karatay iptali için idare mahkemesine başvurmuştu.

Önce idare mahkemesinin, sonra da istinafın kararı iptal etmemesi üzerine Karatay, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.