Son 24 saat: 1485 vaka, dört ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 1485 Covid-19 vakası kaydedildi, dört kişi öldü.
Bir günde 137 bin 730 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 1389.
Yaramazlara biraz batar!
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