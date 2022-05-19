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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1485 vaka, dört ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 1485 Covid-19 vakası kaydedildi, dört kişi öldü.

Bir günde 137 bin 730 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 1389.

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