Araştırma: İlk kez oy kullanacak gençlerin tercihi CHP

Yeni bir araştırmaya göre ilk kez oy kullanacak gençlerin ilk tercihi CHP.

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Yöneylem Araştırma, 24 kentte 18-22 yaş grubunda ilk kez oy kullanacak 3 bin 444 kişiyle görüşerek hazırladığı anketini yayımladı.

Buna göre katılımcıların yüzde 36,9’u CHP’ye oy vereceğini söylerken AKP’yi tercih edenlerin oranı yüzde 21,2’de kaldı.

HDP yüzde 9, MHP yüzde 5,1, İYİ Parti yüzde 3,9 oy aldı.

Ankette yüzde 13’lük kararsız oyu ve yüzde 7,1’lik “Oy kullanmayacağım” oranı dikkat çekti.

Benzer bir anket mart ayında ORC Araştırma tarafından yayımlanmıştı.

Ankette, 1997-2012 yıllarında dünyaya gelenleri temsil eden ‘Z kuşağı’nda en yüksek oy yüzde 25,6’yla CHP’ye aitti. AKP’nin oyuysa yüzde 12,5 düzeyindeydi.