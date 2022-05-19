Kaderin cilvesi: Putin’in kızıyla ‘Zelenski’nin gizli aşkı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı Katerina, yeni sevgilisinin isminden ötürü gündem oldu. Putin’in müstakbel ‘damadının’ isminin ‘Zelenski’ olduğu ortaya çıktı.

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Uluslararası basındaki haberlere göre Katerina’nın sevgilisi Igor Zelenski 52 yaşında. Yakın zamana kadar Almanya’da Bavyera Eyalet Balesi’ne başkanlık eden Zelenski, profesyonel bir balet ve üst düzey bir yönetmen.

Fotoğraf: dailymail.co.uk

Zelenski’nin, Putin’in Ukrayna’ya yönelik politikalarını kınamayı reddettiği için geçen ay Bavyera Devlet Balesi’nden ayrıldığı iddia edildi.

‘İki yılda 50’den fazla kez uçmuş’

Fotoğraf: balletandopera.com

İlişki, Rus haber kuruluşu IStories ve Alman Der Spiegel’ın yürüttüğü soruşturmanın detaylarının basına sızmasıyla gündeme oturdu.

İddialara göre Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya’ya yaptırımlar uygulanmadan önce Katerina, sevgilisi Zelenski’yi görmek için sık aralıklarla Almanya’nın Münih kentine uçuyordu. İkilinin ilişkisi yaptırımlar nedeniyle sekteye uğradı. Bunun üzerine Katerina, sevgilisini görebilmek için Rus gizli servis muhafızlarıyla birlikte seyahat etmeye başladı.

Basına sızan iddialara göre Katerina, Zelenski’yi görmek için iki yılda 50’den fazla kez Münih’e uçmuş.

Igor Zelenski’nin köklerinin Gürcistan’a dayandığı ve Ukrayna Devlet Başkan Volodimir Zelenski’yle akrabalık ilişkisi bulunmadığı belirtildi.