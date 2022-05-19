Anadolu Efes, son saniye basketiyle Euroleague finalinde!

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan’ın Olympiakos takımını 77-74 yenen Anadolu Efes finale yükseldi.

Stark Arena’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, Walkup ve Fall’ın basketleriyle 6’ncı dakikada yedi sayılık fark yakaladı: 12-5.

Molanın ardından Dunston ve Larkin’in kazandırdığı basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Bryant’ın isabetli dış atışıyla 9’uncu dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 14-16.

Kalan bölümde Micic’in basketine Papanikolaou’nun sayılarıyla yanıt veren Olympiakos, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta Martin ile pota altını oldukça etkili kullanan Olympiakos, 17’nci dakikada farkı tekrar yedi sayıya çıkardı: 39-32.

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Anadolu Efes, Micic’in üç sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği basketlerle 19’uncu dakikada öne geçti: 41-42.

Yunanistan ekibi, bitime 46 saniye kala McKissic’in kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant’ın skorer oyunuyla 26’ncı dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 48-59.

Çabuk toparlanan Olympiakos, Dorsey’nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime dört saniye kala farkı üçe indirmesine rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 66-63 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Olympiakos, Martin’in pota altından kaydetti basketle bitime 19,5 saniye kala skoru eşitledi: 74-74. Anadolu Efes, Micic’in son saniyede attığı üç sayılık basketle karşılaşmadan 77-74 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.