Akşam Postası / 19 Haziran 2022

Bir araştırma daha ‘AKP yüzde 30’un altında’ dedi

Aksoy Araştırma’nın anketine göre bugün seçim düzenlenseydi AKP’nin oyu yüzde 30’un altında kalacaktı.

Türkiye’de çalışanlar öfke ve stres dolu: 96 ülke arasında zirvede

Gallup’un araştırmasına göre Türkiye’de çalışanların stresi rekor seviyede, iki çalışandan biri gün içinde öfke ve endişe yaşıyor.

Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim tahmini: Erdoğan parlamentoyu fesheder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmek için erken seçim kararı almasını beklediklerini söyledi.

Dilinden düşürmüyordu: Erdoğan 10 gündür ‘Suriye’ye harekat’ demedi

Son dönemde sıklıkla Suriye’ye operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 gündür hiçbir konuşmasında operasyonun adını geçirmedi. Erdoğan’ın operasyon sessizliği Rusya ve NATO cephesinden gelen uyarı niteliğinde açıklamaları hatırlattı.

Bilgen’den ‘yeni çözüm süreci’ iddiası: Öcalan da dahil edilebilir

HDP’den ayrılarak Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen, “AKP’nin Kürt sorununa ilişkin yeni bir süreç başlatabileceğini” öne sürdü. Bilgen, Abdullah Öcalan’ın da sürece dahil edilmeye çalışıldığını düşündüğünü de söyledi.

Ev sahiplerinin istemeye başladığı ‘tahliye taahhüdü’ nedir? Kiracı ne yapmalı?

Emlakçılar, evini ya da işyerini kiraya verecek mülk sahiplerinin son dönemde tahliye taahhüdü istemeye başladığını belirtiyor. Peki tahliye taahhüdü hangi durumlarda geçerli olur ve verilmesi sonrasında neler yaşanır?

Diyanet takvime 38 milyon TL ödeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 takviminin maliyeti 38 milyon 361 bin TL olacak. Altı ayda takvim ve kitaplara ödenen toplam tutarsa 60 milyon 775 bin TL oldu.

Kripto piyasası yokuş aşağı: Şirketler Bitcoin tasfiyesine başladı

Kripto şirketlerinin, çalışanları işten çıkarmaya başlaması ve faiz artışlarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasının ardından Bitcoin, Aralık 2020’den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi.

Galeri açılışında İmamoğlu’nun özel koleksiyonu sergilendi: 103 sanatçıdan 400’ü aşkın eser

Galeri Beylikdüzü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğu özel koleksiyonuyla açıldı.

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Apple işçileri sendikalı oldu: ABD’de bir ilk

ABD’de büyük teknoloji şirketlerinde sendikalaşma girişimleri artıyor.

Tahtta kaybeden, Google aramasında kazanır

Yeni bir araştırma Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın gelmiş geçmiş en çok aranan ünlü düğünü çifti olduğunu gösteriyor.

O unutursa siz kapatın: Whatsapp’taki yeni özellik grup aramalarını düzenliyor

Uygulamanın yeni özelliği sayesinde grup aramaları daha sessiz geçebilecek.