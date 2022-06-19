Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim tahmini: Erdoğan parlamentoyu fesheder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmek için erken seçim kararı almasını beklediklerini söyledi.

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Kılıçdaroğlu, İzmir’de gençlik buluşmasında bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı.

‘Erken seçim olursa aday olabiliyor’

Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: ”Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz.”

‘Kadına şiddet konusunda çok kararlıyız’

Gençlerin kadına şiddet tutumunu sorduğu Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kadına şiddet uygulayan kişinin yasada öngörülen cezayı hiçbir indirim almaksızın cezalandırılması, yani kravat taktı diye, ütülü pantolon giydi diye hakimin karşısına çıkıp iyi hal indirimi sağlamak mümkün değil, bu konuda çok kararlıyız, ben de, kadın kolları da kadınların oluşturduğu sivil toplum örgütleri de aynı görüşte. Kadına yönelik şiddettin bir başka penceresi daha var, sosyolojik olarak bakılması lazım. Şiddettin gerekçelerinin ortaya konması lazım ve o gerekçelerle de ayrıca mücadele edilmesi lazım. Tek başına ceza değil, şiddeti bir anlamda yaygınlaştıran uygulamaların sosyolojik olarak nedenlerine bakmak gerekiyor o konuda da akademik dünyada çalışmalar var. Kadına yönelik şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız.”

‘Yasalaşırsa AYM’ye taşıyacağız’

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği ‘sansür yasası’ hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bu eğer bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi’ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız. Sonuçta demokrasiyi güçlendirmek, demokrasiyi gerçekten de toplumun dokularına kazandırmak için ortak mücadele etmek lazım. Size yönelik bir haksızlık olursa haberimiz olur, o haksızlıkla mücadele ederiz, sizin yanınızda olmaya devam ederiz, bu konuda emin olmanızı isterim. Onlar yasa çıkaracaklar baskı kurmak için bizde mücadele edeceğiz baskıları kaldırmak için, biz daha güçlüyüz çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz.”