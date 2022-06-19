Tahtta kaybeden, Google aramasında kazanır

Yeni bir araştırma Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın gelmiş geçmiş en çok aranan ünlü düğünü çifti olduğunu gösteriyor.

Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs 2018’de evlendi

Bir hediye sitesinin Google aramalarını temel alınarak hazırladığı liste, 2018’deki düğünün 2,5 milyon kere arandığını, bu sayıyla Blake Lively, Kim Kardashian, Kate Middleton gibi isimlerin düğünlerini geride bıraktığını söylüyor.

Yalnızca törenin kendisi değil, Meghan Markle’ın gelinliği de rekor kırdı. Givenchy imzalı gelinlik son 10 yılın en çok aranan gelinliği oldu. İngiliz mücevher firması DC Jewellery, kendi yaptırdığı araştırmaya dayanarak çiftin düğününün tüm zamanların en popüler düğünü olduğunu açıkladı.

İşte yeni listeye göre ünlü düğünleri ve arama sayıları:

*Meghan Markle ve Prens Harry (2,579,200)

*Priyanka Chopra ve Nick Jonas (2,512,880)

*Ariana Grande ve Dalton Gomez (2,219,390)

*Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney (1,533,650)

*Paris Hilton ve Carter Reum (1,235,340)

*Kate Middleton ve Prens William (1,050,600)

*Joe Jonas ve Sophie Turner (753,690)

*Pippa Middleton ve James Matthews (701,300)

*Kim Kardashian ve Kanye West (691,500)

*Blake Lively ve Ryan Reynolds (621,800)