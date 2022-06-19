Bilgen’den ‘yeni çözüm süreci’ iddiası: Öcalan da dahil edilebilir

HDP’den ayrılarak Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen, “AKP’nin Kürt sorununa ilişkin yeni bir süreç başlatabileceğini” öne sürdü. Bilgen, Abdullah Öcalan’ın da sürece dahil edilmeye çalışıldığını düşündüğünü de söyledi.

Fotoğraf: HDP

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan Bilgen, MHP’nin de ‘yeni çözüm süreci’ için ikna edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Bilgen, 1999 sürecine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İdamın kaldırılması konusunda doğru bir adım atan MHP, bugün de aynı tutumu takınabilir. Türk milliyetçileri hem cesur olmalı hem de gerçekten ülke sevgisinin gerektirdiği özeni göstererek hareket etmeli.”

‘Muhalefet tuzağa düşmemeli’

Muhalefet partilerine de seslenen Bilgen şunları söyledi: “Sorun yoktur, çözdürtmeyiz, konuşturmayız, dokundurtmayız modunda hareket ederlerse siyasi tuzağa düşmüş olurlar. İktidar bloku da dönüp yeniden kazanmak istediği Kürt seçmene ‘Millet ittifakının Kürtler için söyleyecek sözü yok. Onlara umut bağlamayın’ diyebilir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi lazım. Ama bunun yanında tersi ihtimal de yok mu? ‘Türk milliyetçisi oy kaybetsin’ diye de denklem kuruyor olabilirler. Ülkenin çıkarları hepimizin siyasi hesabından daha değerlidir.

Sürece ‘amaçsal yaklaşılması’ gerektiğini söyleyen Bilgen, “Sorunun nihai çözümü demokratik anayasa konseptidir. Anayasa şeffaftır, kapalı kapılar arkasında yapılmaz. Böyle olduğunda da kimse ülke bütünlüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz” diye konuştu.