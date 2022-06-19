O unutursa siz kapatın: Whatsapp’taki yeni özellik grup aramalarını düzenliyor

Uygulamanın yeni özelliği sayesinde grup aramaları daha sessiz geçebilecek.

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Geçen aylarda gruplarda görüntülü ve sesli görüşme için katılımcı sayısını 32’ye çıkaran uygulama, toplu iletişimim daha sağlıklı yapılabilmesi için bir özellik ekledi. Buna göre grup aramasını yapan kişi, istediği katılımcıyı sessize alabilecek.

Geçen günkü duyuruda, gizlilik kaygısı yaşayan kullanıcılar için yeni özellikler de açıklandı. Artık son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizi görmesini istemediğiniz kişilerden gizleyebileceksiniz.

Özellikler iOS ve Android cihazlarda kademeli olarak aktif hale getirilecek.