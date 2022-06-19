Apple işçileri sendikalı oldu: ABD’de bir ilk

ABD’de büyük teknoloji şirketlerinde sendikalaşma girişimleri artıyor.

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ABD’nin Maryland eyaletindeki Apple çalışanları yaptıkları oylama sonrasında sendikalaşma kararı aldı. Bu karar, teknoloji devinin perakende ayağında çalışanların ülkedeki ilk sendikalaşma hareketi.

Reuters’ın haberine göre, Baltimore şehri yakınlarındaki Towson bölgesindeki 100’den fazla işçi, çoğunluğun oyuyla, Uluslararası Makinist ve Havacılık İşçileri Birliği’ne katıldı.

Çalışanlar Apple CEO’su Tim Cook’a yazdıkları mektupta, “Mesai arkadaşlarımızın büyük kısmının desteğini aldık” dedi.

ABD’de büyük teknoloji devleri çalışanları arasında sendikalaşma oranı gün geçtikçe artıyor. Amazon ve Starbucks geçtiğimiz dönemde sendikalaşma haberleriyle gündeme gelmişti.

Atlanta’daki Apple işçilerinin sendikalaşma girişimi ise iddialara göre ‘gözleri korktuğu’ için gerçekleşmemişti.