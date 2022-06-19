Galeri açılışında İmamoğlu’nun özel koleksiyonu sergilendi: 103 sanatçıdan 400’ü aşkın eser

Galeri Beylikdüzü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğu özel koleksiyonuyla açıldı.

Galeri Beylikdüzü, İmamoğlu’nun özel koleksiyonuyla açıldı. (Fotoğraflar: AA)

Küratörlüğünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın üstlendiği koleksiyonda illüstrasyondan desene, gravürden heykele, baskı sanatından dijital sanata toplam 103 sanatçının imzasını taşıyan 400’ün üzerinde eser yer alıyor.

Açılışta konuşan İmamoğlu, özel koleksiyonunun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve yakın çevresinin beğenisiyle şekillendiğini kaydetti.

İmamoğlu, koleksiyonda farklı kuşaklar ve tekniklerden eserlerin bir araya geldiğini söyleyerek, “Bazen ne kadar güzel bir şey birikmiş diyorum. Eserlerin sahiplerinin bir kısmı bugün aramızda. Katılamayanlar da var. Bir de hayatını kaybedenler var. Her birine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

‘Kadın sanatçıları önceleyen anlayışla hareket edeceğiz’

Galeri Beylikdüzü’nün yıl boyu sergilere, atölyelere, söyleşilere ev sahipliği yapmasını isteğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti: “Eşim Dilek Kaya İmamoğlu’yla beraber buranın sanatçıları destekleyen bir merkez olmasını diledik. Bu konuda da özellikle yeni mezun ya da kariyerinin başındaki sanatçıları, kadın sanatçıları önceleyen bir anlayışla hareket edeceğiz. Kişisel sergisini açan sanatçılara burası ev sahipliği yapsın istiyoruz. Bunun yanı sıra zaman içerisinde genç sanatçılarla birlikte sadece Türkiye’nin değil, küresel bazda da bazı etkinliklerle, buluşmalarla bağını artıran bir yapıyı buraya kazandırmak arzusundayız.”