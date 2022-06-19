Bir araştırma daha ‘AKP yüzde 30’un altında’ dedi

Aksoy Araştırma’nın anketine göre bugün seçim düzenlenseydi AKP’nin oyu yüzde 30’un altında kalacaktı.
Yöneylem Araştırma’nın 2-4 Haziran arasında düzenlediği araştırmada AKP’nin oy oranının yüzde 29,8, KONDA’nın haziran başında yayımladığı anketteyse son 15 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 28,7’ye indiği görülmüştü.
CHP ile fark yüzde birin altında
Aksoy Araştırma şirketinin yüzde 3 hata payıyla 1067 kişiyle düzenlediği ankete katılanların yüzde 29,4’ü AKP’ye oy vereceğini söyledi. AKP’yi 28,9 gibi yakın bir oranla CHP izledi.
- AKP yüzde 29.4,
- CHP yüzde 28.9,
- İYİ Parti yüzde 13.7,
- HDP yüzde 10.2,
- MHP yüzde 8.0,
- Diğer partiler yüzde 5.4,
- DEVA yüzde, 2.6,
- Saadet Partisi, 1.3 ve
- Gelecek Partisi yüzde 0.6
Yüzde 30’dan geriledi
Aksoy Araştırma’nın 30 Mayıs’ta yayımladığı ankette, AKP’nin oy oranı yüzde 30,1’di.
30 Mayıs’taki anketin sonuçları şöyleydi:
- AKP yüzde 30,1
- CHP yüzde 28,8
- İYİ Parti yüzde 13,2
- HDP yüzde 9,7
- MHP yüzde 8,3
- DEVA Partisi yüzde 2,2
- Saadet Partisi yüzde 1,4
- Gelecek Partisi yüzde 0,7
- Diğer partiler yüzde 5,6