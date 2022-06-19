Diyanet takvime 38 milyon TL ödeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 takviminin maliyeti 38 milyon 361 bin TL olacak. Altı ayda takvim ve kitaplara ödenen toplam tutarsa 60 milyon 775 bin TL oldu.

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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet, ayda 10 milyon lira baskı parası verdi. 3 Haziran’da “İhya” adlı eser için 2 milyon 700 bin TL, 6 Haziran’da “Tecvidli Kuran-ı Kerim Elif Ba” için 439 bin 900 TL ödedi.

Diyanet’in 2023 yılı için bastıracağı 3 milyon 425 bin 500 adet Diyanet takvimi içinse 30 Mayıs 2022’de sözleşme yapıldı.

Diyanet 2019 yılında bastırdığı takvimler için 8,5 milyon TL, 2020 yılı takvimleri için 9 milyon 881 bin TL, 2021 yılı takvimleri için 10 milyon 690 bin TL, 2021 yılında bastırdığı takvimler içinse 18 milyon 91 bin TL ödemişti. “Dini Bilgiler Soru Kitabı, Dualarımı Öğreniyorum” gibi kitaplar için 620 bin TL’lik sözleşme imzalanmıştı.