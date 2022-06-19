Görme engelli Mercan: Belediye otobüslerinde anons sistemini açık tutun

MESUDE ERŞAN

Görme engelli Abdulsamet Mercan, şehir içi toplu taşıma araçlarında sesli anons sisteminin çalıştırılması için kampanya yapıyor. Mercan, “Anons sistemlerinin çalışmaması, bizlerin özgürlüğü ve seyahat hakkını kısıtlıyor” dedi.

İETT otobüslerinin bazılarında anons sistemlerinin (araç içi ve dışındaki) çalışmadığını ya da çalıştırılmadığını belirten 22 yaşındaki Mercan, kampanyasını iki yıldır Change.org’da yürütüyor. Mercan durakları göremediklerini ancak duyabileceklerini söylüyor.

Abdulsamet Mercan. (Fotoğraf: Diken)

Üsküdar Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde eğitimini sürdüren Mercan, Bayrampaşa Kocatepe’de oturuyor. Aynı ilçenin kaymakamlığında yeni staja başlayan Mercan, toplu taşıma araçlarındaki anons sistemlerinin, engellilerin yanı sıra okuma yazma bilmeyenler ve başkaları için de önemli olduğunu söyledi. Anons sistemi çalışmayınca gözleri görmeyenler varsa refakatçileri ya da etraflarındaki diğer yolculara sorarak durakları takip edebiliyor. Bazen de inecekleri durakları kaçırıyor.

10 bin kişi imzaladı

Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişinin imzaladığı kampanyayı zorunluluktan başlattığını belirten Mercan, şunları söyledi: “Keşke sistem olması gerektiği gibi çalışsa da kampanya yapmak zorunda kalmasaydım. Aslında otobüslerde anons sistemi var. Bazılarında bozuk, bazılarındaysa sürücü sesini açmıyor. Bizim için durakları takip etmek her zaman kolay değil. Tek yapılması gereken sistemin çalıştırılması. Otobüslerin hem araç içinde hem de dışında (durakta bekleyen yolcular için) anons yapması gerekiyor.”

Bakım onarım düzenli yapılsın

Mercan kampanyayla, İETT otobüslerinin araç içi anons sistemlerinin bakım ve onarımının yapılması, sistemin kapatılması ya da sesinin kısılmasını engelleyecek önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Mercan kampanyasını başlatmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya başvurmuş. Beyaz Masa’dan gelen yanıtta, yabancı yolcular, görme engelliler ve diğer yolcuların mağdur edilmemesi için anons ve ekranların açık tutulmasının zorunlu hale getirildiği iletilmiş. Yanıtta, cihazları kapalı sürücülerin filo komuta merkezi tarafından telefonla aranarak ikaz edildiği belirtilip, “Arıza olmadığı ve kasıtlı yaptığı anlaşıldığında ilgili şoför hakkında cezai işlem uygulanmaktadır” denmiş.

Ancak Mercan, Beyaz Masa’nın yanıtına rağmen sorunun devam ettiğini söyledi.

‘Tüm toplu taşıma araçları özen göstersin’

Mercan anons sisteminin metro, vapurlar, füniküler, teleferikler ve Marmaray’da da sürekli çalıştırılmasını istiyor.

Kampanyayı sürdüreceğini belirten Mercan’ın hedefi 100 bin imzaya ulaşmak. Mercan, “Başka şehirlerde de benzer sorun var. Kampanya ne kadar yayılırsa o kadar iyi olur ve konu dikkat çeker. Dezavantajlı insanların düşünülmesi gerekiyor” dedi.