Türkiye’de çalışanlar öfke ve stres dolu: 96 ülke arasında zirvede

Gallup’un araştırmasına göre Türkiye’de çalışanların stresi rekor seviyede, iki çalışandan biri gün içinde öfke ve endişe yaşıyor.

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Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre araştırma şirketi Gallup, dünyanın her bölgesinden 96 ülkeyi kapsayan ve işyerlerinde çalışanların durumunu ölçtüğü raporunu açıkladı.

Rapora göre dünyada çalışanların stres düzeyi tüm zamanların en yüksek seviyesine, yüzde 44’e yükseldi. Türkiye’ye bakıldığındaysa, çalışanların yüzde 66’sı gün içinde yoğun bir stres altında olduğunu belirtti.

Türkiye ilk sırada

Türkiye’de üç çalışandan ikisi ağır stres altında olduğunu söylerken bu oranla dünyada ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi yüzde 65’le Lübnan izledi. Araştırma, çalışanların endişe seviyesini de ölçüyor. Türkiye’de çalışanların yüzde 43’ü her gün derin bir endişe içinde olduğunu söyledi. Bu oran geçen yıla göre üç puan arttı.

Türkiye’deki ekonomik kriz ve her geçen gün fakirleşen beyaz yakalıların öfke düzeyindeki artış, global araştırmanın sonuçlarına da yansıdı. Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 46’sı gün içinde öfke yaşadığını belirtti. Bu oran global ortalama olan yüzde 21’in iki katından fazla.

Çalışanların yüzde 40’ı mutsuz

Araştırmaya göre gün içinde derin mutsuzluk yaşayan Türk işgücündeki artış oranıysa yüzde 5. Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ı gün içinde mutsuz olduğunu belirtti. Bu oran yüzde 23 olan global ortalamanın çok üzerinde. Dünyada çalışanların yüzde 11’i gün içinde saygı görmediklerini düşünüyor, Türkiye’de bu oran da iki katı: yüzde 21.