Akşam Postası / 19 Aralık 2023

Bakanlık işletmelere fiyat listesini asma zorunluluğu getirdi

Ticaret Bakanlığı, işletmelere görünür şekilde fiyat listesi asma zorunluluğu getirdi.

Moody’s: Türkiye’nin toparlanması zaman alacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de ‘olumlu bir senaryoda bile kurumsal kapasitede toparlanmanın zaman alacağı’ görüşünde.

RTÜK kararı: Spor programlarına çekidüzen gelecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) oybirliğiyle spor yayınlarında ‘özenli dil’ kullanımına ilişkin ‘ilke kararı’ aldı.

Bakanlık, ‘Yargı’dan şikayetçi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlığa bağlı bakım kuruluşlarında kalan çocukların uğradığı istismarı işleyen ‘Yargı’ dizisini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet etti.

Üç suç örgütü lideri daha Türkiye’de yakalandı

İkisi kırmızı bülten, biri difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) aranan üç suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı.

Benzine zam yolda

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 49 kuruş zam bekleniyor.

Türkiye yerinde sayarken: Nijerya’da 4,7 milyon kız çocuğuna HPV aşısı yapıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da, rahim ağzı kanseri oranını düşürmek için 4,7 milyon kız çocuğuna HPV aşısı yapıldı.

Avrupa’da 4 milyar avroluk Covid aşısı imha edildi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son kullanma tarihi geçen yaklaşık 4 milyar avroluk Covid-19 aşısı imha edildi.

Mahkeme 150 avroya aldığı maskeyi 4,2 milyon avroya satan tüccarı haklı buldu

Bir çift, 150 avroya kendilerinden satın aldığı maskeyi 4,2 milyon avroya satan Fransız tüccardan ‘kandırma’ suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Mahkeme, tüccarı haklı buldu.