Uzmanı anlattı: Kara para nedir, nasıl aklanıyor?

Bazı sosyal medya fenomenlerinin kıskaca alınmasının ardından son günlerin en çok konuşulan konularından biri kara para aklama.

Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG’den Oytun Önder, kara para ve kara para aklamayla ilgili hem merak edilen hem de dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Kara para nedir?

Kara para veya suç geliri -kısaca- suçtan elde edilmiş para demek. Yani, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti, kaçakçılık, organ ticareti, sahtecilik, korsanlık, illegal bahis gibi kaynaklardan elde edilen gelirler….

Neden aklanmak zorunda?

Kara paranın aklanması, suç örgütleri ve diğer suçluların, yasadışı faaliyetlerini sürdürmesini sağlıyor.

Nasıl aklanıyor?

Suç gelirlerinin kaynağını gizlemek ve yasallık izlenimi kazandırmak için çeşitli ve karmaşık yöntemler kullanılabiliyor. Kara paranın genellikle gözden uzak aklandığı düşünülür. Ancak nihayetinde finansal sisteme dâhil edilmek istenen kara para, günlük hayatta yasal görünen birçok işletme aracılığıyla aklanabiliyor. Eğlence sektörü, kripto varlıklar, gayrimenkul gibi yüksek işlem hacmine sahip ve nakit ağırlıklı işlem yapmaya elverişli sektörler özellikle tercih ediliyor. Amaç bir veya birden fazla kanalla kara paranın izini kaybettirmek.

Nasıl kamufle ediliyor?

Kara para aklanan bir işletmenin gelirlerinin tamamının suçtan kaynaklanması gerekmiyor. Aklamanın örtbas edilmesi için bir mal veya hizmet satışı da gerçekleştirilebiliyor.

Kendilerini nasıl ele veriyorlar?

Bir işletmenin kara para aklama zincirinde yer aldığı şüphesini doğuracak en temel durum, normal bir iş faaliyetinden beklenmeyecek biçimde yüksek miktarda gelir elde etmesi. Çok kısa sürede büyüyen ticari işletmeler, kişilerin profili ve profesyonel geçmişiyle uyumsuz ticaret ve yaşam tarzı, aşırı lüks tüketim gibi belirtiler, kara para şüphesi yaratır.