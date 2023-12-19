IŞİD’in mali sorumlusu Mersin’de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri’yi, Mersin’de düzenlediği operasyonla yakaladı.

Huzeyfe El Muri. (AA)

AA’nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardımları koordine ettiği belirlenen Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri’ye operasyon düzenlendi.

Muri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün koordineli operasyonuyla Mersin’de yakalandı.

Operasyonda, örgüte ait 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 avro, 31 bin 800 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca IŞİD’İn para transferlerinde kullandığı mobil uygulamalar da tespit edildi.

Huzeyfe El Muri’nin ifadesinde örgüte katılım süreci, Suriye ve Türkiye’deki faaliyetleri, irtibatlı olduğu IŞİD mensupları ve para transferleri hakkında detaylı bilgi verdiği öğrenildi.