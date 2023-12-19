Mahkeme 150 avroya aldığı maskeyi 4,2 milyon avroya satan tüccarı haklı buldu

Bir çift, 150 avroya kendilerinden satın aldığı maskeyi 4,2 milyon avroya satan Fransız tüccardan ‘kandırma’ suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Mahkeme, tüccarı haklı buldu.

Fotoğraf: Le magazine des enchères (Açık artırma dergisi)

Emekli bir çift bir tüccardan, Fransa’nın güneyinde bulunan yazlık evlerindeki eşyalarını satmasını istemişti. Evdeki bir dolaptan da bir tahta maske çıkmıştı.

Söz konusu maske çiftin atası, Gabon’un 1900’lerdeki koloni valisi Rene-Victor Fournier’den yadigardı. Tüccar, maskeyi çiftten 150 avroya (4 bin 488 lira) satın almıştı. Çift, maskenin gerçek değeriniyse daha sonra anladı.

Mart 2022’de Fransa’nın Montpellier kentinde düzenlenen müzayedeyle ilgili haberleri okuyan çift, maskenin Gabon’daki Fang kabilesi tarafından yapılmış, 19’uncu yüzyıldan kalma nadir bir Ngi maskesi olduğunu öğrendi. Müzayede kataloğunda bu maskenin 1917’de Fournier tarafından ‘bilinmeyen bir şekilde edinildiği’ yazıyordu.

300 bin avroyla (9 milyon lira) açık artırmaya çıkan maske, adı açıklanmayan birisi tarafından 4,2 milyon (125,6 milyon lira) avroya satın alındı.

Bunun üzerine çift satışın iptali için dava açmıştı.

Tüccar haklı bulundu

Mahkemeyse tüccarı haklı buldu.

BBC’nin aktardığına göre çift, tüccarın kendilerini maskenin değeri konusunda yanlış yönlendirdiğini iddia etti. Tüccarsa maskenin gerçek değerini o anda bilmediğini ancak maskenin ilk değeri tutarında parayı (300 bin avro) ödeyebileceğini söyledi.

Mahkeme, çiftin maskenin ‘tarihi ve sanatsal’ değerini değerlendirirken gerekli özeni göstermediğini belirterek tüccarı haklı buldu.

Tüccarın teklifinin geçerli olup olmadığıysa bilinmiyor.

Gabon’un talebine de ret

Gabon da maskenin ülkeye ait olduğu gerekçesiyle satışının durdurulmasını talep etmişti ancak mahkeme bunu da reddetti.