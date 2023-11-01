150 avroya aldığı maskeyi 4,2 milyon avroya satan tüccar hakim karşısında

Bir çiftten 150 avroya satın aldığı maskeyi 4,2 milyon avroya satan Fransız tüccar, ‘çifti kandırma suçlamasıyla’ mahkemeye çıktı.

Fotoğraf: Le magazine des enchères (Açık artırma dergisi)

Emekli bir çift bir tüccardan, Fransa’nın güneyinde bulunan yazlık evlerindeki eşyalarını satmasını istedi. Evdeki bir dolaptan bir tahta maske çıktı.

Söz konusu maske çiftin atası, Gabon’un 1900’lerdeki koloni valisi Rene-Victor Fournier’den yadigardı. Tüccar, maskeyi çiftten 150 avroya (4 bin 488 lira) satın aldı.

BBC’nin haberine göre çift, maskenin gerçek değeriniyse daha sonra anladı.

Mart 2022’de Fransa’nın Montpellier kentinde düzenlenen müzayedeyle ilgili haberleri okuyan çift, maskenin Gabon’daki Fang kabilesi tarafından yapılmış, 19’uncu yüzyıldan kalma nadir bir Ngi maskesi olduğunu öğrendi. Müzayede kataloğunda bu maskenin 1917’de Fournier tarafından ‘bilinmeyen bir şekilde edinildiği’ yazıyordu.

4,2 milyon avroya satıldı

300 bin avroyla (9 milyon lira) açık artırmaya çıkan maske, adı açıklanmayan birisi tarafından 4,2 milyon (125,6 milyon lira) avroya satın alındı.

Bunun üzerine çift satışın iptali için dava açtı. Tüccar, maskeyi satın aldığında gerçek değerini bilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Gabon da müdahil oldu

Gabon hükümeti de davaya müdahil olarak maskenin Gabon halkından çalındığını ve geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Fransız basınına konuşan bir uzman, Fang ustalarının bu maskeden yalnızca 10 civarında ürettiğini belirterek “Bu Leonardo da Vinci resimlerinden daha nadir bir eser” dedi.