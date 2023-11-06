Gabon, Fransız sömürge valisinin çaldığı geleneksel Fang maskesini geri istiyor

Gabon hükümeti, Fransız sömürge valilerinden birinin çaldığı ve Mart 2022’de açık artırmada 4,2 milyon avroya satılan geleneksel Fang maskesini geri almak için yasal işlem başlattı.

Fotoğraf: Le magazine des enchères (Açık artırma dergisi)

Emekli bir çift bir tüccardan, Fransa’nın güneyinde bulunan yazlık evlerindeki eşyalarını satmasını istemişti. Evdeki bir dolaptan da bir tahta maske çıkmıştı.

Söz konusu maske çiftin atası, Gabon’un 1900’lerdeki koloni valisi Rene-Victor Fournier’den yadigardı. Tüccar, maskeyi çiftten 150 avroya (4 bin 488 lira) satın almıştı. Çift, maskenin gerçek değeriniyse daha sonra anladı.

Mart 2022’de Fransa’nın Montpellier kentinde düzenlenen müzayedeyle ilgili haberleri okuyan çift, maskenin Gabon’daki Fang kabilesi tarafından yapılmış, 19’uncu yüzyıldan kalma nadir bir Ngi maskesi olduğunu öğrendi. Müzayede kataloğunda bu maskenin 1917’de Fournier tarafından ‘bilinmeyen bir şekilde edinildiği’ yazıyordu.

300 bin avroyla (9 milyon lira) açık artırmaya çıkan maske, adı açıklanmayan birisi tarafından 4,2 milyon (125,6 milyon lira) avroya satın alındı.

Bunun üzerine çift satışın iptali için dava açtı. Geçtiğimiz günlerde de tüccar, ‘çifti kandırma suçlamasıyla’ mahkemeye çıktı.

Gabon hükümeti harekete geçti

Bunun üzerine Gabon maskenin ülkelerine iade edilmesi için harekete geçti. Gabon yönetimi geri almak için Paris’te yasal süreç başlattı.

Yönetim, ülkede Fang Ngil etnik toplumunu temsil eden maskenin kendilerine ait olduğunu ve satışın iptal edilerek eserin tekrar Gabon’a iadesini talep ediyor.