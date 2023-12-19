Avrupa’da 4 milyar avroluk Covid aşısı imha edildi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son kullanma tarihi geçen yaklaşık 4 milyar avroluk Covid-19 aşısı imha edildi.

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Politico’nun aktardığına göre 200 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısının imha edildi.

AB üyesi ülkeler, her bir vatandaş için ortalama 0,7 doz aşıyı çöpe attı. Bu, 312 milyondan fazla doz aşının imha edildiği anlamına geliyor.

Salgın döneminde en çok eleştirilen başlıklardan biri aşıların ‘adil paylaşımı’ydı. Avrupa ülkeleri aşıları depolarken birçok ülkenin aşıya erişimi yoktu.

Ülkelerle doğru orantılı

İmha edilen aşı sayısı, ülkelerin büyüklükleriyle doğru orantılı olurken, Almanya’da 83 milyon doz, Lüksemburg’da 474 bin doz aşı çöpe atıldı.

Nüfus oranıyla bakıldığındaysa, Litvanya 2 milyonu aşkın dozla kişi başına en fazla aşıyı israf eden ülke olurken, İrlanda’ysa 850 bin dozla en az aşı israfı yapan ülke oldu.

Politico, veri talep ettiği 19 ülkenin yalnızca 15’inden dönüş aldığını ve bu nedenle toplam kaç doz aşının israf edildiğinin tespitinin kolay olmadığını belirtti.

Tartışma çıkardı

Söz konusu aşıların çoğunun 2021’de AB’nin Pfizer ve BioNTech’le 1,1 milyar doz satın almak üzere imzaladığı anlaşmayla alındığının altı çizildi.

Romanya’da savcılar, gereğinden fazla aşı alımlarının devleti 1 milyar avrodan fazla zarara uğrattığını iddia ederek eski başbakan ve iki eski sağlık bakanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor.

Tartışmalar sürerken, AB ülkelerinin Pfizer’la anlaşma nedeniyle en az 2027’ye kadar aşı almaya devam edeceği için söz konusu israfın, bu sürede artacağı belirtiliyor.