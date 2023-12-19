Motosikletli kadına çarpan Suudi turist gözaltına alınmadı, ülkesine döndü

Suudi turist kiraladığı arabayla motosiklet sürücüsü dans hocası Saliha Alemdar’a çarptı.

Dans hocası 3 aydır yürüyemiyor. Ama hesap soracağı kimse yok. Çünkü Suudi turist ülkesine döndü



Kaza mağduru: Ben ölebilirdim. Yürüyemiyorum. Çok sarhoştu. Gözaltına bile alınmadı. Neden? pic.twitter.com/9uJBhLA1C1