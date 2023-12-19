Motosikletli kadına çarpan Suudi turist gözaltına alınmadı, ülkesine döndü

İstanbul’da bir motokuryenin ölümüne yol açan ve sonrasında ülkeden kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlu gündemdeki yerini korurken, benzer bir skandal ortaya çıktı.
Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. ‘Asli kusurlu’ bulununca yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
Şeyh Mahmud’un kaçması gündemdeki yerinin korurken benzer bir haber daha geldi.
TV 100’den Gül Gündüz’ün haberine göre 11 Eylül 2023’te Bodrum Yalıkavak’tan Gümüşlük’e motosikletle giden dans hocası Saliha Alemdar’a Suudi bir turist kiraladığı arabayla çarptı.
Olayın ardından pişman olduğunu söyleyen şahıs gözaltına bile alınmadan ülkesine döndü.
Kazada oluşan sakatlık nedeniyle üç aydır yatağa bağımlı kalan Alemdar, Suudi turist ülkesine döndüğü için ‘hesap soramadıklarını’ kaydetti.
‘Yurt dışına çıkış yasağı konulabilirdi’
“Bu adam benim hayatımı mahvetti” diyen 35 yaşındaki Alemdar, turistin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söyledi.
Alemdar soruşturmanın tamamlanarak turistin Türkiye’ye getirilmesini bekliyor.
Alemdar’ın avukatı Seyhan Candan’sa “Yurt dışına çıkış yasağı konulabilirdi. Gerekli yerlere gerekli müracaatları yaparak cezasızlığın önüne geçmeye çalışacağız” dedi.